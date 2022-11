Ny generation af Kristendemokrater vil i Folketinget: - Tiden er langt fra løbet fra vores politik

Et hektisk møde

Marianne Karlsmoses fratrædelse som landsformand resulterede i, at partiets hovedbestyrelse skulle mødes lørdag for at diskutere partiets fremtid.

Det viste sig, at Kristendomkraterne ønskede at gennemgå et generationsskifte i ledelsen.

Et ønske der blev honoreret med valget af 40-årige Jesper Housgaard og 32-årige Henrik Hjortshøj, som fremover skal lede partiet indtil næste landsmøde i september 2023.

Var du selv interesseret i at blive partiets nye leder?

- Nu har vi valgt Jesper og Henrik, og det er jeg rigtig fint tilfreds med. De skal sammen have styr på partiet, så vores politik afspejler den tid, vi lever i.

- Jeg har selv negligeret mine børn under valgkampen, så nu skal jeg fokusere på dem og støtte vores nye ledelse, siger Michelle West.

Er der ikke en risiko for, at tiden bare er løbet fra Kristendemokraternes politik?

- Tiden er langt fra løbet fra vores politik, men måske er tiden mere løbet fra den dækning, vi får. Vi bekæmper de fordomme, der er omkring vores politik. At vi er mere kristne end demokrater, og det slider på os, siger Michelle West.

- Hos partiet var der bred opbakning til, at man ikke skulle finde en ny formand akut, og at partiet fortsat ville være på stemmesedlen til de kommende Folketingsvalg.

Kommer afskaffelse af abort også til at være en del af Kristendomkraterne i fremtiden?

- Der er klart nogle enkelte partimedlemmer, der har meget stærke holdninger, når det kommer til abortspørgsmålet, og det skal også rummes. Selvfølgelig er det nogle meget sort hvide udtalelser, som størstedelen af partiet ikke bakker op om.

- Det er ingen lykkelig proces at få en abort, men vi ønsker ikke at afskaffe den fri abort, siger Michelle West, der selv afslører, at hun vil være at finde på stemmesedlen til de kommende kommunal- og folketingsvalg for Kristendemokraterne.

Kristendemokraterne mistede tidligere på året deres profilerede landsformand, Isabella Arendt, og det efterlod et stort indtryk på de fynske kristendemokrater.