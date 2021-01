Ny hjemmeside kaster snøren ud efter alverdens lystfikere

Det sjoveste har været at finde ud af, hvor fascinerende et vandland, Danmark er Arne Kvist Rønnest, projektchef Assens Kommune

Beskrivelser af 1.600 fiskepladser i alle dele af landet er ligesom tips og tricks til vandpleje, den første fangst og fluefiskeri, hvad man kan finde på en splinterny hjemmeside for lystfiskere.

Den nye side fishingindenmark.info er den første af sin slags og udviklet af Assens Kommune, der i 2018 blev udpeget af daværende minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), til at udvikle en ny strategi for lystfiskeri.

Derfor glæder det en af hovedkræfterne bag, projektchef Arne Kvist Rønnest, at siden nu er kommet i luften.

- Det er fantastisk at arbejde med noget, vi er nogle stykker, der virkelig brænder for, siger Arne Kvist Rønnest.

Fra lokalt til nationalt

Selvom Assens Kommune har fået til opgave at udvikle hjemmesiden, som skal fungere som en bred platform for lystfiskere, har det været vigtigt undervejs, at projektet ikke fik en geografisk slagside.

- Det har været en dejlig opgave at arbejde med hele samfundet. Man skal ikke kunne se, at det skulle være lavet i det ene postnummer frem for det andet, siger Arne Kvist Rønnest.

Selv som ivrig lystfisker har han også personligt fået noget ud af at arbejde med projektet.

- Det sjoveste har været at finde ud af, hvor fascinerende et vandland, Danmark er, siger han.

Gode tid til lystfiskeri

Ifølge Arne Kvist Rønnest har flere været ude med snøren efter fisk under coronakrisen. På den måde er tidspunktet ideelt til at lancere en ny hjemmeside for både rutinerede og helt grønne lystfiskere.

- Mange danskere har brugt lejligheden til at genoptage eller genopdage lystfiskeriet, siger han.

Målet med siden er at give information og overblik på en enkel måde med billeder og videoer af høj kvalitet. På den måde håber Arne Kvist Rønnest også, at flere nye grupper får interesse for at tage fiskestangen med ud i naturen:

- Det videre perspektiv er, at vi i marts laver nogle kampagner til kvinder og børnefamilier i samarbejde med VisitDenmark.