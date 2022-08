Ny hjemmeside samler data om ukrainske flygtninge

Er man nysgerrig efter at vide, hvor mange ukrainske flygtninge, der har slået sig ned i ens kommune, er der nu mulighed for selv at slå det op.



Kommunernes Landsforening (KL) har lavet en hjemmeside, hvor man kan følge udviklingen i antallet af ukrainske statsborgere opgjort på hver enkelt kommune.

Opgørelsen er navngivet Ukraine-rapporten, og her kan man for hver kommune få et udførligt overblik over antallet af bopælsregistrerede personer, der er rejst fra Ukraine til Danmark.

Også detaljer som alder og køn er med. Hvor mange af de nytilflyttede, som er gift, bliver også oplyst på hjemmesiden.

Eksempelvis huser Assens Kommune ifølge rapporten i øjeblikket 165 ukrainske flygtninge. Af dem kom 20 til kommunen i juli - heraf var de 11 mellem 20 og 66 år.

På Langeland ankom ti ukrainere til kommunen i juli - her var halvdelen mellem syv og 16 år.

Fyns absolut største kommune, Odense, har i alt 737 ukrainere registreret - her er de fem ankommet den seneste uge.

På landsplan er over 80 procent af de ukrainere, der har slået sig ned, ugifte. 69 procent af de nytilflyttede er kvinder.

Familien Sevriukova har længe været i Korinth i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der er 230 registreret ukrainske statsborgere.

Familien Sevriukova åbnede for nylig madboden Ukranian Cheburek House i Storms Pakhus i Odense. Her serveres retten cheburek - ganske som de gjorde i deres efterladte café i Kyiv.

Cheburek eller chebureki, er tynde, friturestegte "pandekager" med indhold, som man selv vælger.