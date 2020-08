Ny kampagne: Antallet af ulykker ved vejarbejde er steget

Mandag morgen kommer de fynske bilister til at møde en ny kampagne i trafikken.

På de sidste fem år er antallet af ulykker ved vejarbejde steget fra 208 til 318 om året. Det er i gennemsnit mere end en ulykke hver anden dag. Og en stigning på 110.

- Vi oplever altså i disse år et nyt ”trusselbillede”, hvor bilisterne tilsyneladende bliver mere og mere uopmærksomme, hvilket både er til fare for dem selv og for dem, der arbejder på vejen, siger Martin C. Østergaard-Nielsen, der er pressechef i Vejdirektoratet.

Læs også 87 anmeldelser i weekenden: Civilbetjente kommer støj til livs

Derfor lancerer Vejdirektoratet en ny kampagne, der hedder "Stil Skarpt".

Uopmærksomhed koster liv

Nogle vil måske genkende skiltene. Kampagnen kørte første gang i 2019.

- Det er en farlig tendens, som vi ønsker at rette op på. Når du er uopmærksom, er der nemlig en stor risiko for, at du overser skilte, vognbaneskift, smallere kørebaner og faste genstande tæt på vejbanen. Ligesom du risikerer at påkøre de vejarbejdere, der står bag tavlevognene og udfører akut reparationsarbejde. Vejarbejdere, der er mennesker ligesom alle os andre, og som også har familier at vende hjem til, når dagens arbejde er slut, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

Kampagnen bliver lanceret mandag 17. august i hele Danmark. På Fyn vil kampagnen være synlig langs Den Nye Lillebæltsbro og på Fynske Motorvej fire uger frem.