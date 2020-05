Ny kampagne skal trække turister til Fyn

Covid-19 har fået danskerne til at kigge langt efter badeferien til en sydeuropæisk ferieø. Men Fyn og øerne står nu klar til alligevel at gøre sommeren mindeværdig for de danske turister.

Med kampagnen "Fyn skal det være" vil Destination Fyn og de ti fynske kommuner nemlig gøre Fyn til det nye mål for sommerferien ved at lokke med både storby, naturoplevelser og strand. Det skriver Destination Fyn i en pressemeddelelse.

- De potentielle feriegæster skal ikke være i tvivl om, at vi har gjort en ekstra indsats for at shine øen op, fordi vi har savnet dem så forfærdeligt i de uger, hvor coronaens greb har været stramt, og hvor vi normalt starter sæsonen op, siger Mads Asbild, der er chef for marked og udvikling i Destination Fyn, i pressemeddelelsen.

Forliste ferieplaner fører til Fyn

Guide til de bedste strande på Fyn Christiansminde ved Svendborg

Hasmark Strand

Nordstranden i Kerteminde

Vesterstrand på Ærø

Fyns Badestrand ved Nyborg

Ristinge Strand på Langeland

Bogense Søbad

Drejet ved Faaborg

Vejlby Fed ved Middelfart

Feddet ved Assens Kilde: Destination Fyn Se mere

Det er endnu uvist, om danskerne kan komme afsted på deres bestilte udlandsferier, men meget tyder på, at det bliver en dansk sommerferie i år. Med kampagnen vil Destination Fyn vise, at Fyn har noget for enhver, uanset om man er til luksus, friluft, kultur eller afslapning.

Derfor har de fynske kommuner i fællesskab investeret tre millioner kroner i "Fyn skal det være"-kampagnen, og det glæder borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs.

- I kredsen af borgmestre på Fyn glæder vi os over, at det er lykkedes at finde fælles fodslag, når det gælder markedsføring af den fynske turisme. Nu skal danskerne for alvor lære Fyn at kende, siger Kenneth Muhs, som glæder sig til forhåbentligt at tage imod de mange turister fra resten af Danmark til sommer.

I takt med genåbningen af landet, er der blevet kamp om de danskere, som nu kan blive nødt til at holde ferien i Danmark frem for i udlandet. Den kamp melder Fyn sig nu ind i.

- Analyser har vist os, at op mod en tredjedel af danskerne måske slet ikke tager på ferie i år. Men mon ikke, det kan lykkes at omvende nogle af dem, når de ser alt det dejlige, Fyn kan tilbyde inden for korte afstande på tværs af øen, siger Rasmus Hessum Hansen, der er klyngedirektør i Destination Fyn i pressemeddelelsen.