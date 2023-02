Ny køreplan er "ødelæggende": Lucas går til kamp for rute 130

- Den nye busplan er ødelæggende. Ikke blot for mig men for hele den by, jeg har er vokset op i. Den vil skubbe flere over i privatbilismen i en tid med dyrere benzinpriser og afskære hele postnummeret fra resten af Fyn.

Sådan skriver Lucas Hare Nørregaard i ét af flere debatindlæg, han har publiceret på sin facebookprofil og i lokale facebookgrupper.

- Jeg synes, det er vanvittigt, at der ikke er andre, der har nævnt det. Det handler om, at man kan komme rundt i Danmark. At pensionister kan komme til Borgerservice, når de har brug for det, siger Lucas Hare Nørregaard til TV 2 Fyn.

I sine opslag slutter han af med en klar opfordring til andre fynboer:

- Skriv til Fynbus. Forklar, hvorfor busruterne er vigtige for netop dig. Skriv til jeres lokale politikere. Og til jer, som er aktive i lokalkredse eller medlem af byrådene: I kæmpede hårdt for byens stemmer. Vis nu, at I faktisk lytter, når kedlen hyler.

Opslaget drejer sig specifikt om busrute 130-131, der kører fra Assens/Haarby gennem Vissenbjerg til Odense. I den nye køreplan, som træder i kraft 19. februar, forsvinder i alt 38 afgange. Det går blandt andet ud over natbusserne, men også morgen- og aftenafgange er forsvundet.

Må finde nyt arbejde

For Lucas Hare Nørregaard vil ændringerne betyde, at han skal finde sig et nyt arbejde.

Siden han flyttede fra Vissenbjerg til Odense for at studere på Odense Tekniske Gymnasium, har han nemlig beholdt sit arbejde hos Spar i Vissenbjerg.

Nu kan det blive umuligt at holde det ved lige, siger han.

Hvorfor finder du ikke bare et nyt arbejde?

- Det kan jeg også blive nødt til, men jeg har beholdt det, fordi jeg holder så meget af kollegerne. Vi har virkelig et godt fællesskab. Desuden handler det ikke kun om det. Jeg skal finde nye måder at besøge min familie, som stadig bor i Vissenbjerg. Når jeg besøger venner eller selv får venner på besøg i Odense, skal vi finde på nye måder at komme hjem på.

Har du overvejet alternativer? For eksempel at anskaffe en bil?

- Når jeg går budgettet igennem, er det simpelthen umuligt for mig. Jeg får SU, som i forvejen ikke rækker langt i en tid, hvor priserne er høje. Biler er dyre. Benzin er dyrt. Desuden er der et klimamæssigt perspektiv. Jeg har lovet mig selv, at hvis jeg kan bruge offentlig transport, så gør jeg det.

Fynbus: Når man laver ændringer, er der nogen, der bliver ramt

Hos Fynbus har man noteret sig kritikken, som Lucas Hare Nørregaard rejser i sine opslag på Facebook.

- Vi er ikke sat i verden for at lave nedskæringer, men vi har et budget, vi skal agere inden for. Hver gang man foretager ændringer i den kollektive trafik, er der mennesker, der bliver ramt, siger kommunikationschef Martin Krogh og tilføjer:

- Vi har noteret os kritikken og er altid åbne overfor, hvad folk mener. Men det er ikke sikkert, at vi kan gøre noget ved det.

Lucas Hare Nørregaard ér bevidst om, at de økonomiske rammer har haft indflydelse på, at flere afgange står til at blive nedlagt. Han foreslår, at Region Syddanmark spæder til.

- Hvis Region Syddanmark kan finde penge til at investere i brintbusser, som man gjorde i 2020, så bør de også kunne finde penge til at holde liv i så vigtig en rute som 130-131. Det handler ikke kun om hvilke ruter, der har flest passagerer. Det handler om, at vi ikke afskærer postnumre fra resten af øen.

Han er ikke færdig med at kæmpe for, at rute 130-131 bliver bevaret. Derfor er han også glad for, at hans opslag har fået en god modtagelse på sociale medier.

- Jeg har fået mange positive reaktioner, og jeg har også hørt fra lokalpolitikere. Og så har jeg hørt fra medierne. Én ting er, at jeg selv skriver til Fynbus og kontakter politikere, men hvis jeg kan skrive et opslag, der får andre til at reagere, så kan det rent faktisk gøre en forskel.

Hvis det lykkes Lucas Hare Nørregaard at få Fynbus til at ændre planer, bliver han ikke den første Lucas, der gør forsøget med succes. Det tog Lucas Westphal syv måneders kamp at få overbevist Odenses politikere om, at der skal være en busrute fra banegården til Tietgenskolen - men det lykkedes i sidste ende.