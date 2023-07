Mere end tre ud af fire danskere mener, at uhelbredeligt syge skal kunne modtage aktiv dødshjælp i Danmark, viser en meningsmåling lavet af Megafon for TV 2.

Meningsmålingen afslører desuden, at knap hver anden dansker (47 procent) finder det sandsynligt, at de selv ville yde aktiv dødshjælp til et familiemedlem eller en anden nær pårørende, hvis vedkommende var uhelbredeligt syg og ønskede at dø.