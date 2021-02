Ny, mindre ubehagelig kviktest: Skal kun 2-4 centimeter op i næsen

Det er gode nyheder, hvis man hører til dem, der ikke holder af at få foretaget en kviktest, fordi podningspinden føres meget langt ind.

Danmark har nemlig godkendt en ny type kviktest, som kun skal føres to-tre centimeter op i næsen for at kunne give fortælle, hvorvidt man er smittet med covid-19 eller ej.

Jeg ved, at der er nogle, der finder det ubehageligt Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Der er på nuværende tidspunkt købt ti millioner af slagsen, som vil blive tilgængelige i løbet af få uger, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

- Der er ikke noget sundhedsfarligt ved at få foretaget den gængse kviktest i næsen, men jeg ved, at der er nogle, der finder det ubehageligt, siger han.

To ugentlige tests

Der regnes lige nu på konsekvenserne ved genåbning af en række områder. Herunder afgangsklasser, udendørs sports- og kulturinstitutioner og udvalgsvarebutikker.

Forudsætningen for en delvis genåbning er ifølge regeringen netop, at der skrues voldsomt op for testkapaciteten.

Læs også 88-årig fynbo måtte til Sjælland for at blive vaccineret - flere tider på vej

Det kan blandt andet betyde, at danskerne skal indstille sig på to ugentlige tests. En strategi, som statsminister Mette Frederiksen (S) for første gang luftede i weekenden.

- Det er en kæmpe, kæmpe opgave. Hvis det lykkedes, ville det kunne facilietere, at vi kan genåbne samfundet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

To ugentlige tests kan dog ikke gøre det alene. Det hele afhænger af de beregninger, som nu er sat i gang, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke. Resultatet forventes at lande næste uge.

Ministeren håber, at resultatet bliver en delvis genåbning, når de nuværende restriktioner løber ud 28. februar.

Skoler skal spille central rolle

Kravet om flere test kommer også til at gælde på landets skoler, fortæller Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Faktisk kommer de til at spille en "helt central rolle", hvis der skal åbnes for de ældste elever i folkeskolerne samt gymnasier og erhvervsuddannelser, lyder det.

- Det vil være vigtigt, at man som ungt menneske lader sig teste. Det er hele forudsætningen for, at modellen holder. Hernæst er det vigtigt, at skolerne bredt bidrager til at løse den her opgave. Det er klart, at vi taler kæmpestore muskler, som skal sættes i værk, siger hun.

Læs også Forsøg kan sikre fans på stadion allerede i næste måned

Den konkrete model ligger endnu ikke klar, men skolerne vil ifølge ministeren være nødt til at bidrage til opgaven. Hvorvidt det betyder, at skolerne selv skal stå for testning, vides endnu ikke.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) er det dog ikke realistisk, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser åbner 1. marts.