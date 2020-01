Ny Odense-træner lider første nederlag i hjemmedebut

Odense Håndbolds problemer i kvindernes håndboldliga, HTH Ligaen, er ikke helt forsvundet, selv om klubben kort før nytår erstattede cheftræner Jan Pytlick med Karen Brødsgaard.

Pytlick-afløseren fik en fin start som træner for den pengestærke klub med imponerende udesejre over Team Esbjerg og ungarske Erd, men lignede ikke et kommende mesterhold på hjemmebane tirsdag aften.

Odense tabte 21-25 til Viborg i en kamp, hvor fynboerne havde svært ved at sætte et fornuftigt angrebsspil sammen.

Længe gjaldt det dog også gæsterne, og derfor blev det især i første halvleg en kamp, hvor de to målvogtere havde gode arbejdsbetingelser.

Althea Reinhardt var veloplagt i hjemmeholdets mål og noterede sig for otte redninger før pausen, flere af dem på helt oplagt chancer.

Anna Kristensen var næsten lige så godt spillende i den anden ende, og derfor blev der kun scoret 20 mål i en første halvleg, som Odense vandt 11-9.

Målvogterne var ikke lige så markante efter sidebyttet, hvor Reinhardt fra start var erstattet af den hollandske verdensmester Tess Wester.

Hende havde Viborg-spillerne bedre styr på, og ti minutter før tid havde de midtjyske gæster spillet sig frem til en tomålsføring, 21-19.

Viborgs Kristina Jørgensen tog et stort ansvar i angrebsspillet. Hun havde hele 15 skud, men scorede også otte gange.

Nogen flot kamp blev der aldrig tale om. De to hold leverede tilsammen i nærheden af 30 tekniske fejl, og især slutfasen var rodet og præget af tilfældigheder.

Odenses Stine Jørgensen smed to bolde væk i afgørende situationer og skæmmede derved en ellers udmærket præstation.

Det blev dyrt for odenseanerne, at de efter reduceringen til 20-21 otte minutter før tid holdt en lang scoringspause.

Først da Stine Jørgensen fik hamret bolden ind med godt et minut tilbage, blev Anna Kristensen atter passeret, og da var det for sent.

Med sejren rykker Viborg helt op i hælene på Odense i tabellen. Viborg har på fjerdepladsen 21 point for 15 kampe. Odense har et point mere.