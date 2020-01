Ny Odense-træner: Spillerne er blevet det tredje hoved

To kampe, to sejre.

Sådan lyder det opmuntrende facit for Odense Håndbold, efter at klubben i sidste uge stoppede samarbejdet med cheftræner Jan Pytlick.

Assistenterne Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen har overtaget styringen som midlertidig trænerduo med Brødsgaard som hovedansvarlig, men uden Pytlick har også spillerne fået mere ansvar.

- Lige nu så mangler vi et hoved. Det er derfor, vi har delt det tredje hoved ud på spillerne. De skal have endnu større ejerskab over de ting, vi gør.

- Kristian og jeg har en masse idéer. Men nogle gange er det dem inde på banen, som ved, om idéen også kan fungere i praksis.

- Det kan godt være, at vi har nogle idéer, men de ser flere muligheder, og så bygger vi også dem på. Det kan være, at vi kommer med nogle basisting, men krydderierne kommer i samarbejde med spillerne, siger Brødsgaard.

Odense sagde farvel til Pytlick, efter at klubben i slutningen af december blev banket af Herning-Ikast i pokalfinalen.

Med Brødsgaard som cheftræner slog Odense torsdag det suveræne tophold i kvindernes håndboldliga, Team Esbjerg, 27-25 på udebane.

Sejren blev fulgt op med en sejr og to point i EHF Cup ude mod ungarske Erd HC.

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at vinde flere kampe, fordi Jan ikke er her mere. Men vi har alle sammen set lidt indad og bakket lidt.

- Vi har set på, hvad der skal til, for at teamet kommer til at fungere. Vi har gravet dybt og set på, at vi skal byde noget mere ind individuelt. Man skal tage noget mere ansvar, komme med noget energi og have respekt for hinanden, siger Karen Brødsgaard.

Odense Håndbold er begyndt jagten på en ny cheftræner. Brødsgaard er kun vikar på posten. I hvert fald som udgangspunkt.

Ifølge Odense-direktør Lars Peter Hermansen er alle muligheder på bordet, når fremtidens træner skal findes. Og det kan tage mellem en og fem måneder, før den nye styrmand- eller kvinde er udpeget.

- Nu tager vi den tid, der skal til for at kigge i markedet efter en cheftræner, siger Odense-direktøren.