Ny opgørelse fra OUH: Her er der flest ulykker på motorvejen

870 personer.

Så mange er blevet behandlet i sygehusvæsenet fra 2010 til 2020 efter de er kommet til skade på motorvejsstrækningen syd om Odense.

Og netop den strækning er den farligste. Det viser en ny analyse fra Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital baseret antallet af tilskadekomne fra 2010 til 2020.

Syd om Odense er antallet af tilskadekomne pr. 10 kilometer 33 personer i 2019 og 2020, mens der på strækningen fra Nørre Aaby på Vestfyn til Kildebjerg er 27 tilskadekomne personer pr. 10 kilometer.

- Analysen har et højere tal for ulykker end de tal, Fyns Politi har opgjort for motorvejsulykker. Det skyldes, at politiets rapporter alene omfatter de ulykker, hvor der er et politimæssigt aspekt, mens Ulykkesanalysegruppens analyse baserer sig på, hvor mange personer, der er behandlet i sygehusvæsenet, oplyser overlæge, professor Jens Lauritsen fra Ulykkesanalysegruppen i en pressemeddelelse.

Sådan fordeler ulykkerne sig på motorvejen Gennemsnitligt antal tilskadekomne per år for strækninger på den Fynske Motorvej fra 1.1.2010 til 30.6.2020: Vestlige del til Lillebælt syd rastepladsen (tre spor): 92

Overgang ved Nørre Aaby før og efter afkørsel 57 (to spor): 74

Vest fra Nr. Aaby til Aarup (to spor): 324

Fra Aarup til Kildebjerg (to spor): 276

Syd om Odense afkørsel 53 til Tietgenbyen (to spor): 870

Øst for Tietgenbyen til og med Storebæltsbroen (to spor): 233

Svendborgmotorvejen (to spor): 140

I alt: 2008

Flere spor - færre ulykker

Udover kortlægningen af ulykkerne på motorvejen viser analysen fra OUH også en sammenhæng mellem antallet af spor og antallet af ulykker.

Jo flere motorvejsspor, jo færre ulykker. For siden motorvejen på Vestfyn blev udvidet til tre sport er antallet af tilskadekomne på strækningen faldet markant.

- Der synes at være en klar sammenhæng mellem antal spor og sikkerhed i trafikken. Det vil vi undersøge nærmere, siger Jens Lauritsen.

