Der er et barskt snevejr på vej i næste uge, og de seneste prognoser viser masser af sne til Fyn. Det skriver TV 2 Vejret.

Ifølge prognoserne kan der onsdag komme op til mellem 10 og 15 centimeter sne på Fyn.

Allerede tirsdag forventes et lavtryk at sende nedbør ind over Danmark. I første omgang vil det falde som regn eller slud.