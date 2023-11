Ny rapport: Fortsat iltsvind trods stormflod

Stormvejret i oktober har mindsket iltsvindet i de danske fjorde, men iltsvindet er fortsat højt, viser ny rapport.

Rapporten fra Aarhus Universitet bekræfter, at iltsvindet i perioden fra 22. september til 26. oktober har været højt, men at der i perioden er sket forbedringer. Den nye rapport viser, at der sidst i oktober kun kunne spores iltsvind i de indre danske farvande i 'Dybet' i Mariager Fjord og i de dybeste dele af det sydlige Lillebælt.

Men forbedringen skal ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) ikke bruges som sovepude.

- De underliggende problemer er præcis de samme som for to måneder siden, hvor vi så det værste iltsvind i 20 år. Vi kan ikke bruge stormfloden som en sovepude. Udledningen af kvælstof til vores havmiljø er alt for højt, og det kvæler livet i vore fjorde og nære kystområder. Vi er i gang med et langt sejt træk at få forbedret vores havmiljø.