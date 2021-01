Ny redegørelse afslører: I ni tilfælde var godsvogne ikke spændt korrekt

Det var en lastbilanhænger på en togvogn fra DB Cargo, der 2. januar 2019 rev sig løs i den hårde vind og forårsagede ulykken, som kostede otte mennesker livet.

Nu viser en redegørelse fra Trafikstyrelsen, som TV 2 Fyn er i besiddelse af, at der i perioden 2. januar 2019 til 13. januar 2021 er registreret i alt ni hændelser, der vedrører lommevogne.

- Styrelsen vil nu nærmere gennemgå redegørelsen og følge op på dette ved det kommende tilsyn med DB Cargo, fremgår det af redegørelsen.

Jeg ser med meget stor alvor på alt, der har med disse lommevogne at gøre Benny Engelbrecht (S), transportminister

Søndag kunne TV 2 Fyn oplyse, at Trafikstyrelsen siden dødsulykken i 2019 var blevet bekendt med seks episoder, hvor lommevogne fra DB Cargo ikke har holdt korrekt fast på de lastbilanhængere, som har været placeret på toget.

Siden har DB Cargo afleveret en redegørelse, der viser, at tallet er endnu højere.

Vurderede episoder som "mindre alvorlige"

De seks episoder, som TV 2 Fyn indtil nu har haft kendskab til, er konstateret i Tavlov, Høje Taastrup og Malmø.

De blev registreret af DB Cargo selv, men oplysningerne gik ikke videre til myndighederne, da virksomheden vurderede, at hændelserne var "mindre alvorlige".

I fire af tilfældene var skamlen, som vognen skal låses i, ikke låst. I de sidste to sad vognen ikke rigtigt på skamlen.

Fra transportminister Benny Engelbrecht (S) lød det søndag:

- Jeg ser med meget stor alvor på alt, der har med disse lommevogne at gøre. (..) Det er jo ikke sikkert, at det er små hændelser. Vi kan ikke vide det, og derfor er de nødt til at redegøre for dem.

Trafikant opdagede løs anhænger

Den seneste episode, offentligheden har kendskab til, stammer fra forrige uge. Her opdagende en trafikant på Storebæltsbroen, at en lastbilanhænger sad løst på dens lommevogn (en særlig togvogn til netop lastbilanhængere, red.).

Trafikanten fik alarmeret politiet, og toget blev stoppet kort tid efter. Her viste det sig, at anhængeren var låst forkert fast til vognen.

Alle Folketingets transportordførere er onsdag indkaldt til briefing om netop den episode.

De ni episoder, som redegørelsen nu afslører, stammer alle fra DB Cargo. Selskabet står ifølge dem selv for omkring halvdelen af al godstrafik på jernbaner i Danmark.