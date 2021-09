Ny SDU-forskning: Foreningssport øger trivsel hos tosprogede børn

'11 for Health' har i andre undersøgelser af elever på 4-6. klassetrin vist, at konceptet forbedrer elevernes trivsel, læring, fysisk form. Men med denne undersøgelse ønsker AU og SDU specifikt at undersøge tosprogede børn.

- Vi vil gerne zoome ind på tosprogede børn, fordi vi ved, at deres trivsel og sundhed er udfordret. Vi ved, at tosprogede piger bevæger sig mindre end etniske børn, uddyber Knud Ryom.

Markant forbedring

Undersøgelsen viser, at tosprogede børn, der spiller klubfodbold i fritiden har en bedre kondition end de tosprogede børn, som ikke dyrker idræt i deres fritid. Samtidig ses det, at de tosprogede børn, som ikke er foreningsaktive opnår markante forbedringer i løbet af de 11-uger forløbet strækker sig over.

For Knud Ryom hersker der ingen tvivl om, at foreningsport er vigtigt.



- I vores undersøgelser af alle børn, peger resultaterne af denne undersøgelse på, at der er positive effekter ved at dyrke foreningsidræt for tosprogede børn. Det fortæller os også, at '11 for Health' kan gøre noget for den gruppe, som ikke er medlem af en foreningsidræt.

Konceptet '11 for Health' udbydes i et samarbejde mellem SDU og DBU, og projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2021.