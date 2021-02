Ny slots-udvikling: - Nu skal vi altså vide, hvad der er foregået, siger kulturformand

Sagen om det kuldsejlede slotsprojekt i Nyborg fortsætter med at skabe dønninger på Christiansborg.

Formanden for Folketingets kulturudvalg, Hans Chr. Schmidt (V), vil nu have kulturminister Joy Mogensen (S) til at søge aktindsigt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser.

TV 2 Fyn kunne fredag fortælle, at Miljø- og Fødevareklagenævnet tilsyneladende har truffet to beslutninger om fremtiden for Nyborg Slot.

Den første gang var den 23. juni 2020, hvor klagenævnet selv oplyste, at man havde færdigvoteret sagen efter en besigtigelse på slotsområdet. Alligevel traf man endnu en beslutning den 12. december - altså et halvt år senere.

Her valgte et flertal på 4-3 at afvise slotsprojektet, der har været undervejs i 10 år, og som fonde, staten og Nyborg Kommune har afsat 351 millioner kroner til at få fuldført.

Vil ikke udlevere afgørelse

Men klagenævnet vil ikke udlevere afgørelsen fra den 23. juni, og formanden for ankenævnet henholder sig til, at afslaget om aktindsigt ikke kan ankes.

Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke vil oplyse, hvad man har besluttet Hans Chr. Schmidt (V), MF

- Jeg meget overrasket over og ked af det hemmelighedskræmmeri. Det stiller efterhånden sagen i et meget dprligt lys, siger Hans Chr. Schmidt til TV 2 Fyn.

Han vil nu kontakte både Joy Mogensen og erhvervsminister Simon Kollerup, der har Miljø- og Fødevareklagenævnet som ressort-område.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke vil oplyse, hvad man har besluttet. Der er ikke mulighed for at anke klagenævnets afgørelse, og derfor påhviler det klagenævnet en ekstraordinær pligt til at træffe gennemskuelige afgørelser, siger han.

Han vil derfor bede Joy Mogenbsen om at søge aktindsigt i nævnets afgørelser, så der kan komme offentlighed om sagen.

- Jeg har selv siddet i Miljø- og Fødevareklagenævnet i seks år, og dengang trafik vi også beslutninger i forlængelse af vores besigtigelser, fordi man simpelthen kan huske sagerne bedre, når man lige har været på besigtigelse. Derfor undrer det mig, at man ikke vil oplyse, hvad man har talt om og voteret, siger Hans Chr. Schmidt.

