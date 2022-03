Ny, stor kulturfest på Fyn: - En sanselig kulturoplevelse

En perlerække af kunstnere og artister vil tage kulturfestens deltagere med på en rejse ind i musikkens, scenekunstens, litteraturens og billedkunstens verden.

- Baggrunden for den her fire dages fest er i bund og grund at skabe et fællesskab, noget vi i Assens Kommune kan være fælles om, og selvfølgelig også vise frem til resten af Fyn, siger Søren Thomsen, der er formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.



Mere end 30 fynske aktører har skabt et mangfoldigt program for store og små.



Programmet

Programmet består af et stort spektrum af forskellige genre. Der er musik, teater, opera og bevægelser på højen.

Arbejdet med at sammensætte et program har været udfordrende, fortæller Niels Thåstrup, der er musikskoleleder ved Assens Musikskole.

- Programmet er vanvittigt bredt og appellerer til alle aldre. Vi har både noget til de ældre og til børnefamilier, men vi har også noget til dem der imellem, siger Søren Thomsen.

- Det bliver en blanding af, at man kommer efter noget specifikt, og går herfra med en hel masse, som man ikke vidste, man kunne få, siger Niels Thåstrup.