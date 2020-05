Ny taktik med smittesporing: - Det kan blive voldsomt

Regeringen præsenterede tirsdag den hidtil mest omfangsrige teststrategi, siden det første tilfælde af covid-19 i Danmark.

Flere skal testes, og personer, der har været i tæt kontakt med en smittet, skal isoleres til det er muligt at teste dem.

Læs også Ingen nye smittede i fynske kommuner - undtagen ét sted

Det kan ifølge Hans Jørn Kolmos, pensioneret læge og professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, blive til rigtig mange.

Alene i det seneste døg er der registreret 78 nye smittede. Og hvis man antager, at de hver har haft kontakt til bare fem personer, er der altså tale om 390 nye potentielt smittede personer, som skal isoleres og testes, fortæller professoren.

Omfanget overrasker fynboer

En bliver altså hurtigt til mange, og det var da også det billede, som TV 2/Fyn fik bekræftet, da vi gik på gaden i Svendborg. Her blev en række tilfældige fynboer bedt om at liste dem op, de har haft kontakt med de seneste dage.

Det omfatter personer, som de har været sammen med i mere end 15 minutter og med en meters afstand.

Læs også Travlhed i testcentret: 5.000 syddanskere skal testes for corona

- Det er så syv, lyder det overrasket fra Morten Kraft, efter han har skrevet en række navne ned på en liste.

- Flere af de her personer kan jo nok også remse syv personer op efter weekenden. Så kan jeg jo godt se, at det bliver voldsomt.

På Jette Christensens liste står der kun tre navne, men det kan alligevel hurtigt løbe op.

Det er jo faktisk rigtig omfattende, selvom jeg synes, at jeg har en lille omgangskreds under corona Jette Christensen, Svendborg

- To af de mennesker har en ret stor omgangskreds. Så det er jo faktisk rigtig omfattende, selvom jeg synes, at jeg har en lille omgangskreds under corona, siger hun.

Hoteller skal tages i brug

Derfor har regeringen i forbindelse med den nye strategi været nødsaget til at overveje isolationsfaciliter til personer, som ikke har mulighed for at isolere sig i egen bolig. Det forventes at blive oprettet i form af lejede hoteller og feriecentre. En opgave som kommunerne selv skal løfte.

Læs også Følg corona-situationen: Hoteller skal kunne tages i brug til isolation

I Odense Kommune, der som den eneste fynske kommune har registreret nye smittetilfælde de seneste syv dage, ser borgmester Peter Rahbæk Juhl (A) alvorligt på det mulige behov for isolationsfaciliteter.

- Vi er i tæt kontakt med OUH, som ser på behovet for at bringe smittede i isolation. Vi vil kigge rundt i byen og tage kontakt til hoteller og andre, som ville kunne huse personer, som skal i isolation, siger borgmesteren og tilføjer:

- Vi har faktisk været i gang med en lignende opgave i starten af coronakrisen i tilfælde af, at der var for mange indlagte på OUH. Vi har været i kontakt med hoteller, som før har været villige til at hjælpe.

Opbakning til ny strategi

Tilbage i Svendborg er flere af de adspurgte overraskede over, hvor lang listen hurtigt bliver i tilfælde af en smitteopsporing. Men den nye strategi møder alligevel opbakning.

- Det vil selvfølgelig være træls, lige når det starter, siger Niels Knudsen og fortsætter:

- Men jeg tror faktisk, at vi hurtigt vil få løst udfordringen. Og så vil det være meget billigere, og noget som vi nemmere kan overskue.