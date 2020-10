Ny udvikling i stenkastersag: Gruppe af unge fra Tarup har fanget politiets opmærksomhed

En 30 kilo tung betonflise ramte natten mellem 20. Og 21. august 2016 ned i et tysk ægtepars Seat Leon på Fynske Motorvej ved Langesøvej mellem Blommenslyst og Vissenbjerg.

Stenkastet dræbte en 33-årig kvinde, invaliderede hendes 36-årige mand, mens deres 5-årige søn slap uden større fysiske skræmmer. Politiet har siden dengang efterforsket sagen som et drab, men drabsmanden er stadig på fri fod mere end fire år efter stenkastet.

- Vi er i gang med at afhøre dem, og vi er i gang med at tage dna-profiler fra dem, i det vi har nogle dna-spor fra de forskellige gerningssteder, som kunne være interessante. Jack Liedecke, politikommissær, Fyns Politi.

Nu har politiet kastet sin opmærksomhed på en større gruppe unge mennesker fra Tarup-området i forbindelse med sagen.

- Vi har kørt en intensiv efterforskning siden august 2016, og vi er nået dertil, hvor vi har fået oplysninger om en gruppe unge mennesker fra Tarup-området, som kunne være interessante i efterforskningen, fortæller Jack Liedecke, der er politikommissær ved Fyns Politi.

Der er ingen, der er blevet anholdt eller sigtet i forbindelse med den nye udvikling.

Dna-match i 2017

Før julen 2017 meldte Fyns Politi fortælle, at man havde fået et dna-match, der koblede stenkast på motorvejen sammen med tre tidligere hærværkssager fra bydelen Tarup.

Efter en 40 kilo tung sten 9. september 2017 blev kastet ned på motorvejen ved Blommenslyst - blot to kilometer fra den motorvejsbro, hvor den 33-årige kvinde blev dræbt - fandt politiet flere dna-spor.

Stenkast på Fyn 31. januar 2016: En bil med en tysk turist bliver ramt af en sten, der kastes ned fra en motorvejsbro. Ingen kommer til skade.

Samme aften bliver en betonflise kastet ned over en familiebil samme sted. Moren i bilen får en hovedskade, mens børnene og faren slipper uden skader. Begge hændelser finder sted ved motorvejsbroen Langesøvej på Fynske Motorvej.

20. august 2016: En sten på størrelse med en knytnæve kastes ned på ringvejen ved Seden nordøst for Odense. Bilisten slipper for skrammer.

21. august 2016: En 33-årig tysk mor omkommer, da blandt andet en 30 og 9,5 kilo tung betonflise kastes ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej. Hendes 36-årige mand kommer alvorligt til skade, mens deres femårige søn er uskadt.

9. september 2017: En 40 kilo tung sten bliver kastet ned på motorvejen fra en bro ved afkørsel 53 og 54 ved Odense. Ingen bliver ramt. Politiet anser hændelsen som et bevidst forsøg på manddrab.

20. december 2017: To biler beskadiges, men ingen kommer til skade, da en eller flere gerningsmænd kaster sten ned fra en bro på Fynske Motorvej mellem afkørsel 53 og 54 omkring Odense.

28. august 2018: Motorvejen lukkes og politiet møder talstærkt op efter en 38-årig mand melder et stenkast ved Ravnebjerggyden syd for Blommenslyst. Se mere

Det dna, man fandt stammede fra sten, en dåse snustobak og et gelænder på motorvejsbroen.

- Der var en del hærværksforhold tilbage i 2011 og i 2014 i Tarup. Der er der fundet dna-spor, og de dna-spor matcher nogle af de dna-spor, vi har fra gerningsstederne (hvor der er kastet sten red.). Derfor er det interessant, siger Jack Liedecke.

Politiet har tidligere meldt ud, at der med sikkerhed er tale om mere end en gerningsmand.

For tidligt at kalde det gennembrud

Til trods for, at en gruppen af unge mennesker er kommet i politiets søgelys, så vil politikommissæren ikke kalde det for et gennembrud i sagen.

- Det er for tidligt at sige, om det er et gennembrud. Det er en oplysning, det er et spor, som vi efterprøver, ligesom alle andre spor i sagen.

Ifølge Jack Liedecke er der tale om en større gruppe personer, som alle er i 20’erne. Hvor stor en gruppe det er, oplyser han ikke. Hvornår politiet forventer svar på dna-undersøgelserne, fortæller han heller ikke.

- Vi kører løbende afhøringer, og vi tager løbende DNA-prøver, og så må vi se, hvad resultatet bliver, siger han.