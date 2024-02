Ny undersøgelse er godt nyt for unge uden folkeskoleeksamen

De fleste af os tager folkeskolens afgangseksamen for givet. Men for en del unge er den faktisk en stopklods, som de har svært ved at komme over og videre fra.

For fire år siden valgte Folketinget at nedlægge produktionsskolerne og andre tilbud til unge uden uddannelse for at forbedre deres vej i uddannelsessystemet.

Nu er den første analyse af den nye forberedende grunduddannelse FGU så klar, og den viser gode prognoser for de unge, der aldrig har fået taget deres folkeskoleeksamen. Blive klogere i indslaget ovenfor.