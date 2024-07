De fleste har prøvet at stå i dilemmaet: Skal ferien fyldes ud med oplevelser, eller skal den tilbringes på en solstol, hvor der skal laves så lidt som overhovedet muligt.

Hvis du er tilhænger af sidstnævnte, er du ikke alene. Faktisk viser en ny undersøgelse fra Jysk Analyse, at hele 57 procent af danskerne foretrækker at prioritere afslapning under deres sommerhusferie.

Fænomenet, hvor der skal laves så lidt som muligt på ferien, hedder "slow travel".



Blot 30 procent ønsker at opleve en masse, når de holder sommerhusferie.

- Ferier er vigtige, fordi vi alle trænger til at slappe af, men også fordi det at være så tæt sammen giver os den nærhed vi kan mangle i hverdagen, siger familiecoach Ditte Rosschou i en pressemeddelelse og uddyber:

- Vi som familier vil rigtig mange ting, og vi vil helst ikke gå glip af noget, hvilket hurtigt kan stille os i et dilemma, for skal vi slappe af eller kigge på domkirker? Men måske kan begge dele lade sig gøre. Jeg er i hvert fald fortaler for dosering.