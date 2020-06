Ny undersøgelse fra SDU: Unge drikker mindre under coronatiden

Ved hul nummer syv på Kerteminde Minigolfbane putter Magnus Røling bolden i hul.

- Stabil treer, siger han, mens han samler bolden op fra hullet.

Eleverne fra Rågelund Efterskole bruger dagen på minigolfbanen. Selvom solen skinner, bruger de ikke tiden på at drikke øl udenfor.

Faktisk har unge de seneste måneder drukket mindre alkohol, end de plejer. Det viser en undersøgelse lavet af Syddansk Universitet.

Forskere har spurgt 12.000 unge i alderen 15 til 20 år om deres alkoholvaner under nedlukningen af Danmark. Svarene viser, at seks ud af ti unge har drukket mindre eller meget mindre, end de plejer. Mens godt tre ud af ti svarer, at de stort ikke har drukket under krisen.

Ifølge Magnus Røhling er der en god grund, til at hans alkoholforbrug er faldet.

- Jeg sidder bare derhjemme og drikker ikke så meget, som når man er sammen med de andre, siger han og suppleres af Julius Hermann.

- Der er rigtig mange fester, der bliver aflyst under coronatiden. Det har gjort en stor indflydelse.

Sociale begivenheder

Ifølge Janne Tolstrup, der er professor ved Statens Institut for Folkesundhed på SDU, kan resultaterne bruges til at konkludere, at unges alkoholforbrug ikke skyldes selve alkoholen.

- Det er simpelthen de her sociale begivenheder omkring det, som gør, at danske unge drikker så meget som de gør, siger hun.

Professoren mener, at man bør overveje at nytænke sociale begivenheder for unge.

- Som ikke medfører, at man drikker sig helt ud i hegnet, fortæller Janne Tolstrup.

Holder fast i nye vaner

Det er dog ikke alle unge, der hopper med på afholdsvognen. Jeppe Brobæk, der også er elev på Rågelund Efterskole, tilhører de 11 procent, som har drukket mere under nedlukningen.

- Jeg har drukket en del, fordi det har været lidt kedeligt, siger han.

Mens Jeppe Brobæk har skruet op for alkoholforbruget, har Sofie Ida Møllegaard Andersen skruet ned. Hun tror, at de nye alkoholvaner varer ved.

- Jeg har nok opdaget, at man godt kan have det sjovt uden at drikke hele tiden, siger hun.

Magnus Røhling tror heller ikke, han falder tilbage i de gamle vaner.

- Det er dårligt for én, konkluderer efterskoleeleven.