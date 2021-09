Ny vurdering: Det er for farligt at fortsætte minkavl i Danmark

Det er fortsat for farligt at have minkavl i Danmark - også fra efter nytår.

Det fremgår af en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut, som TV 2 er i besiddelse af.

Heller ikke Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at der bør gives grønt lys på nuværende tidspunkt, hvor der fortsat florerer smitte med coronavirus i samfundet.