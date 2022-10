Nyborg Fængsel har massiv mangel på ansatte: - Vi har ikke ressourcer til, at få nogle bedre mennesker ud

De seneste 15 år er antallet af fængselsbetjente i Nyborg Fængsel raslet ned. Samtidig er antallet af indsatte steget til tæt på det dobbelte.

Det betyder, at der for hver to fængselsbetjente er fem indsatte - og det er vel, at mærke, hvis alle betjente er på job samtidig.

Med 348 indsatte og kun 131 fængselsbetjente til at udfylde vagtplanen, er der derfor ikke overskud til andet end det højst nødvendige.

- Vi er simpelthen skåret så langt ned i mandskab nu, så der er ikke mandskab til, at vi kan bruge ressourcer på at påvirke de indsatte og snakke med de indsatte, og forsøge på at få nogle bedre mennesker ud, siger Bo Yde Sørensen, som er formand for fagforeningen Fængselsforbundet.

Han tilføjer, at hvis fængselsbetjentene ikke er til stede blandt de indsatte, så har de kun hinanden, altså andre dømte, at omgås og at snakke med.

- Og så er det klart, så bliver det meget ensidigt og meget kriminalitets-snak det drejer sig om, siger Bo Yde Sørensen.

Tjenstlige ordrer og kolleger der forsvinder

Samtidig trækkes der ud over det sædvanlige på fængselsbetjentene.

En stor del af vagterne bliver nemlig dækket af såkaldte tjenstlige ordrer, fortæller forbundsformanden og forklarer, at betjente, der i forvejen har været på arbejde i otte eller 12 timer, bliver bedt om tage en vagt mere.

Ganske simpelt fordi der ikke er mandskab nok til at dække vagterne.

TV 2 Fyn kunne sidste år fortælle, at Nyborg Fængsel, der har fået flest påbud fra Arbejdstilsynet siden 2019.

Størstedelen af påbudene gik på det psykiske arbejdsmiljø.

- Der er for mange gamle og erfarne kolleger, der forlader os fordi det er blevet for hårdt at være fængselsbetjent, siger Bo Yde Sørensen og konstaterer:

- Lønnen er ikke fulgt med, arbejdsmiljøet er blevet for hårdt, og samtidig med, at vi ikke kan rekruttere, så kan vi heller ikke fastholde.

Bo Yde Sørensen påpeger, at der er flere årsager end den resocialiserende indsats af de indsatte, der gør det nødvendigt, at der er nok personale i de danske fængsler.

- Rent sikkerhedsmæssigt der er vi nødt til at være et vist antal fængselsbetjente oppe imod de indsatte, for at vi kan håndtere dagligdagen sikkerhedsmæssigt forsvarligt - både overfor de indsatte, og selvfølgelig også over for de ansatte, forklarer han.

30 betjente stoppet

Alene i år er 30 betjente stoppet i Nyborg Fængsel. Kun ni elever er kommet er til. Fængslet er derfor afhængigt af, at alle uniformerede medarbejdere påtager sig overarbejde - enten frivilligt eller beordret.