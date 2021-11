Nyborg Kommune rykker tættere på incidensgrænse

Nyborg tæt på særlige tiltag

135 borgere i Nyborg Kommune er blevet testet positiv for corona de seneste syv dage. Dermed har kommunen et incidenstal på 421,4. Det andethøjeste på Fyn.

Trods et incidenstal på mere end 400 anbefaler Statens Serum Institut endnu ikke kommunen at indføre restriktioner. Det skyldes, at det er det trunkerede incidenstal, der er målestokken i forhold til igangsættelse af særlige tiltag, og Nyborg Kommunes trunkerede incidenstal er kun 349,58.