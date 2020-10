Nyd fredagens sol - weekenden bliver våd

En fin efterårsfredag med gode chancer for sol venter fynboerne.

Der er ifølge TV 2 Vejrets Anders Brandt rigtig mange, der kommer tørskoet gennem fredagen, men så bliver det også nødvendigt med et par gummistøvler derefter.

- Ud på de sene eftermiddagstimer og først på aftenen kan et større bygeområde fra det sønderjyske drive ind over Lillebælt, og så kan det altså komme videre ind over Fyn, fortæller han.

Temperaturerne vil fredag ligge omkring 12-13 grader, og vinden bliver frist fra sydvest.

Efterårsferievejret

Fredag er for mange også begyndelsen på en uges efterårsferie, og weekendvejret bliver både regnfuldt og blæsende. Gummistøvlerne kan derfor også blive nyttige i skoleferiens første par dage.

- Et område med regn og byger skal passere lørdag, og det er stadigvæk blæsende fra sydvest. Det lidt blæsende vejr fortsætter søndag, fortæller Anders Brandt.

- Så ser det lidt bedre ud, når vi når frem til mandag og tirsdag, forudser forudser vejrværten.