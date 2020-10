Nyd mandagens tørvejr: De næste dage byder på regn

Mandagsvejret på Fyn bliver overvejende tørt med nogen sol.

- Der kommer nok ikke helt så meget solskin, som vi har set her i weekenden, men en okay start på ugen, siger Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

Fra morgenstuden vil temperaturerne være på omkring seks grader, men lokalt kan det være tæt på frysepunktet.

I løbet af dagen stiger den op til mellem 10 og 11 grader.

- Der vil være mest chance for sol først på dagen, og der vil komme lidt flere skyer op ad eftermiddagstimerne, siger Andreas Nyholm.

Selvom vejret bliver overvejende tørt, kan der sidst på eftermiddagen være risiko for lokale byger.

I aften og nat bliver det skyet og mest tørt med temperaturer på omkring 8 grader med let til frisk vind fra syd.

Regn de næste dage

Selvom ugen begynder med tørvejr, er der ingen grund til at lægge regntøjet for langt væk, for de kommende dage kan der komme regn.

- Tirsdag vil der være risiko for lidt regn. Ikke store mængder, men det kan man desværre risikere onsdag. Her kunne det godt se ud som om, at vi skal have et større regnvejr forbi i løbet af dagen, siger Andreas Nyholm.

Han påpeger, at der også er nogle gode ting ved regnverjet.

- Der kommer formentlig varme med det her regnvejr. Så kan du godt lide lidt højere temperaturer, så kommer vi helt op på 14 til 15 grader her onsdag og torsdag, siger han.