Nyd solen mens du kan - markant vejrskifte på vej

Det er bare om at nyde solen og det lune vejr, mens man kan, for selv om ugen starter pænt, knækker det onsdag, hvor man kan regne med køligere temperaturer og godt med nedbør.

Sådan lyder det fra Anja Bodholdt, som mandag morgen er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Ugen lægger faktisk ganske godt fra start med dage, hvor vi får sol og tørvejr mange steder. Ikke særlig meget vind - det, der vil være, er nok en svag til let vind fra vestlig retning, siger hun.

Onsdag bliver dog en slags skiftedag, siger meteorologen.

- Det ser ud til, at en front med både regn og byger skal passeres vestfra. Det kommer også til at påvirke resten af ugen, da det ser ud til at det bliver med noget lavere temperaturer, mere blæsende og en våd omgang, siger Anja Bodholdt.