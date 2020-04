Nyd søndagssolen – regn i vente

Du kan godt begynde at lede efter regnjakken og paraplyen.

Næste uge byder nemlig efter alt at dømme på et opgør med det knastørre vejr, der været over Fyn det seneste lange stykke tid.

Allerde mandag middiag er der risiko for, at skyerne over det fynske smider et par dråber. Tirsdag og onsdag er der også regn i sigte. Senere på ugen risikerer fynboerne op til 20 milimeter, rapporterer TV 2 Vejret.

Solrig søndag

Inden ugen skifter til mandag skal vi dog igennem søndag. Det bliver modsat den kommende uge en solrig en af slagsen. Temperaturen topper søndag eftermiddag, hvor den sniger sig op på 12 grader.

Hele dagen kommer vinden fra vest, hvor den svinger mellem to og fem meter i sekundet.

Natten til mandag vil temperaturen ligger omkring fem til seks grader.