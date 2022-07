Nyd sommervejret først på ugen - torsdag falder temperaturen

Denne uge lægger flot ud med høje temperaturer og god sol, men halvvejs gennem ugen begynder det altså at se lidt kedeligere ud.

Det siger Lars Henriksen, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er om at nyde de her sommerdage, som kommer de næste to-tre dage, siger han.

Og der er masser af nyde tidligt på ugen.

Mandag og tirsdag bliver temperaturerne mellem 20 og 25 grader i det meste af landet. Der er lidt variationer, alt efter om man er nær kysterne eller længere inde i landet, men ellers er der godt med sol, forklarer Lars Henriksen.

- Det starter jo rigtig flot - nærmest sommerligt - her mandag, tirsdag og til dels onsdag, siger han.

15-20 grader

Men så går det altså lidt ned ad bakke.

- Når vi når hen fra midten til sidst på ugen, bliver det efterhånden køligere og mere blæsende, og vi får generelt dagtemperaturer sidst på ugen mellem 15 og 20 grader, siger Lars Henriksen.

Varmen, som i starten af ugen skyller ind over Danmark, kommer fra de vestlige egne i Europa.

- Det er egentlig sådan et varmt pust fra Sydvest- og Vesteuropa, vi skal have ind over landet, så der her de næste par dage kommer noget af denne her varme, som man har haft i længere tid på de her kanter, siger Lars Henriksen.

- Så i løbet af onsdag, midt på ugen, jamen så vil koldere luft igen trænge sig på fra nordvest, siger Lars Henriksen.

Den kolde luft medfører også nogle køligere nattetemperaturer. Der kan således blive helt ned til 10 grader visse steder i Danmark nætterne mellem onsdag og torsdag og torsdag og fredag.