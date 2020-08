Nye åbningstider i nattelivet - sådan er det gået

I weekenden kunne fynboerne atter feste efter midnat, da åbningstiderne i nattelivet blev udvidet til klokken 02.

Og selvom det måske kunne give anledning til øget uro i gaden, er det forløbet uden de store problemer, fortæller Fyns Politis vagtchef Milan Holck Nielsen.

- Vi har ikke haft nogen nævneværdige problemer. Så det er tegn på, at man overholder regler i forhold til åbningstider, og at der ikke må komme nogen ind efter 23, siger han til TV 2 Fyn.

De nye regler gør det muligt for caféer, barer, værtshuse og lignende at holde åbent helt frem til klokken 02. Men det kræver, at stederne ikke lukker nye gæster ind efter klokken 23.

Stor ros til fynboerne

Ovenpå den rolige weekend vil vagtchefen derfor gerne sende et par pæne ord i retning af fynboerne.

- Vi har ikke fået nogen anmeldelser, så det vil vi selvfølgelig gerne rose borgerne for, siger vagtchefen.

Havde politiet konstateret, at der blev holdt åbent efter klokken 24, selvom der er lukket nye gæster ind efter 23, kunne det udløse bøder på op til 40.000 kroner til ejeren af stedet.

I forbindelse med de udvidede åbningstider har der ikke været mere patruljering, men politiet fortsætter tryghedspatruljeringen og prøver at være til stede mest muligt, fortæller vagtchefen.

Snak med din nabo

Politiet over hele landet har under coronanedlukningen kunnet berette om en stor stigning i antallet af anmeldelser på grund af høj musik, men heller ikke det er noget, der har præget weekenden på Fyn.

- Min fornemmelse er, at det også hænger sammen med, at det gode vejr er blevet lidt mindre godt. Så der bliver holdt færre fester, og folk er startet på arbejde igen. Der er stadig hændelser, men det er mindre end for blot et par uger siden, siger vagtchefen.

- Det betyder dog ikke, at udfordringen er væk. Derfor opfordrer vi også borgerne til at rette henvendelse til naboerne, hvis de holder fest. Det ville lette politiets arbejde, siger han.

