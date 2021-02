Nye afstandskrav til butikker: Maksimalt 182 kunder i Elgiganten

Fra mandag må store dele af detailhandlen genåbne. Det fortalte regeringen onsdag.

Store butikker over 5000 kvadratmeter må også åbne. Men særligt for dem bliver der krav om, at kunderne skal bestille tid, og at der skal sikres langt mere plads mellem kunderne end i de mindre butikker.

Der skal således være 250 kvadratmeter per kunde, hvis butikken er over 5000 kvadratmeter.

Læs også Lukket frisør sover to timer om natten: - Jeg har så meget stress, at jeg ikke kan se mig ud af det

Det viser anbefalingerne til butikkerne på virksomhedsguiden.dk, som Erhvervsstyrelsen står bag.

For butikker under 2000 kvadratmeter er kravet 10 kvadratmeter per kunde. For butikker mellem 2000-4999 kvadratmeter er kravet 20 kvadratmeter.

Det betyder eksempelvis, at Elgiganten-butikkerne i Odense og Svendborg, der har henholdsvis 1825 kvadratmeter og 1555 kvadratmeter, må have 182 og 155 personer inde i butikken på samme tid - inklusiv personale.

- Det betyder, at vi skal til at tage nye forbehold for, hvordan vi lukker kunder ind i butikken. Vi skal omstille os og arbejde på en ny måde i forhold til sidst, siger Jesper Gjøske, der er varehuschef i Elgiganten Odense.

Her er anbefalingerne til udvalgsvarebutikker Fra den 1. marts 2021 genåbnes udvalgsvarebutikkerne på følgende måde: Udvalgsvarebutikker under 5.000 kvadratmeter kan åbne med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Kravet forventes at blive 10 kvadratmeter pr. kunde i butikker under 2.000 kvadratmeter, og for butikker på 2.000 til 4.999 kvadratmeter forventes 20 kvadratmeter pr. kunde.

Udvalgsvarebutikker på 5.000 kvadratmeter eller derover vil kunne holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling. Kvadratmeterkravet forventes at blive 250 kvadratmeter pr. kunde. Følgende forretninger skal holde deres lokaler lukkede frem til den 28. februar 2021: Storcentre, arkader, indkøbscentre mv.

Udvalgsvarebutikker uanset størrelse, fx tøjbutikker, møbelforretninger, legetøjsforretninger mv. Kilde: Virksomhedsguiden.dk Se mere

Han fortæller, at butikken kommer til at have en observatør stående ved indgangen, som sikrer, at der kun komme det tilladte antal kunder ind i butikken. Jesper Gjøske tror ikke, at loftet for kundeantallet bliver et problem i dagligdagen, men forventer, at der kan komme lidt ekstra tryk på butikken i weekenderne og de første dage efter genåbningen.

Men det vigtigste er, at han igen må åbne sin forretning.

- Det er bare lækkert at åbne igen. Vi glæder os helt sindssygt til det. Det er bare lidt strengere krav denne her gang, men det skal vi nok klare, siger Jesper Gjøske.

Det skærpede krav kan ramme store møbelforretninger, elektronikbutikker og byggemarkeder. For eksempel omfatter det en tredjedel af møbelkæden Ilvas butikker.

Arealkravene betyder for eksempel, at en butik på 5000 kvadratmeter maksimalt må have 20 kunder på én gang, mens en butik på 4000 kvadratmeter kan have 200 kunder.

DI: Krav er for skrappe

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri mener branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst, at arealkravet er for skrapt.

- Det er et rigtig, rigtig højt krav, og vi håber, at det kun bliver gældende i en meget kort periode. Der er tale om store butikker med meget plads, og vi mener, at det er muligt at holde de sundhedsfaglige anbefalinger om afstand, selv hvis kravet er noget mindre. For eksempel 100 kvadratmeter per kunde.

Læs også Fynboer løber panden mod muren: Region undskylder vaccinebøvl med tekniske problemer

- Det kan dog stadig give mening for nogle butikker at åbne, men for store butikker, som er afhængige af et stort flow af kunder for at få det til at løbe rundt, giver det meget begrænset mening at åbne, hvis man kun må have så relativt få kunder ad gangen, siger Sidsel Dyrholm Holst.

Sammenlignet med genåbningen i foråret 2020 er der tale om langt skrappere retningslinjer for de store butikker.

Dengang skulle butikker mellem 5000-9999 kvadratmeter have 10 kvadratmeter per kunde, mens der for butikker over 10.000 kvadratmeter skulle være 20 kvadratmeter per kunde.

Der er tale om anbefalinger, som mangler at blive skrevet ind i en bekendtgørelse, før de er gældende.