Nye ambulancer til Fyn bliver markant dyrere

Ambulance Syd, som står på den fynske ambulancekørsel, skal skifte 56 af selskabets 72 ambulancer fra 2025 til 2027. Men budgettet på 91 millioner holder ikke, skriver Beredskabsinfo.dk.

Efter en udbudsrunde kan man nemlig konstatere, at priserne er væsentligt højere. Det betyder at Ambulance Syd mangler 15 millioner kroner for at budgettet hænger sammen.

Region Syddanmark vil føælge Beredskabsinfo.dk øge anlægsbudgettet ved Ambulance Syd med de manglende 15 millioner. Pengene kommer fra regionens pulje til prioritering af nye initiativer.