Nye smittetal: Tre fynske kommuner i top-seks

I tre fynske kommuner er det såkaldte incidenstal steget til over 20. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Tallet dækker over, hvor mange nye smittede der er per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge, og det betyder, at de tre kommuner nu er på sundhedsmyndighedernes observationsliste.

Det er i Odense, Nordfyn og Kerteminde, at smitten nu er på et niveau, der gør, at kommunerne får øget opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. De tre fynske kommuner er nu blandt de seks kommuner i Danmark med højest incidens-tal

Ifølge Statens Serum Institut er der på de seneste syv dage konstateret 44 nye tilfælde af coronavirus i Odense, hvilket bringer incidens-tallet op på 21,6.

Nordfyns Kommune var tidligere på ugen det sted i landet med det højeste incidenstal, som lå på 27. Det dækker over otte nye smittede på de seneste syv dage.

Onsdag er det dog Brøndby Kommune, der er den kommune med højest incidens-tal, som ligger på 31. Næstefter kommer Nordfyns Kommune, hvor incidens-tallet stadig ligger på 27.

Kerteminde Kommune er onsdag for første gang over et incidens-tal på 20. Det er man, fordi fem borgerere har fået konstateret coronavirus i løbet af de seneste syv dage, hvilket betyder incidens-tallet ligger på 21.

På Langeland, Ærø og i Middelfart Kommune er der de seneste syv dage ikke konstateret nye smittetilfælde.

I Nyborg Kommune er der konstateret ét tilfælde, mens der i Svendborg og Assens Kommune er konstateret to, og i Faaborg-Midtfyn Kommune er der konstateret tre nye tilfælde.

På landsplan er der registreret 111 nye tilfælde mellem tirsdag og onsdag.