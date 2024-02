Nye EU-regler passer på børn på digitale platforme – men der er ét problem

Men lovgivningen for lige præcis dét medie er stadig ret flydende.

Gælder endnu ikke Telegram

Når det handler om, hvorvidt Telegram er en del af Digital Services Act (DSA), der regulerer de online platforme, bliver det ret teknisk.

Flere offentlige medier med over 45 millioner brugere er omfattet af EU-lovgivningen.

Telegram har både chatfunktioner og åbne kanaler, som er dem, der bliver en gråzone i forhold til, hvor mange medlemmer de har. Telegram hævder selv, at det har under 45 millioner brugere fra EU. Derfor ligger spørgsmålet, hvorvidt Telegram er et offentligt - eller et privat medie.

- Med EU-lovgivningen vil man gerne ramme så mange som muligt, men også beskytte det private, og der falder Telegram ned mellem det hele. Deres brand startede med at være privat og sikker kommunikation, men de har åbnet for muligheder for at kommunikere langt bredere i store grupper, siger Ask Hesby, der er direktør hos Digitalt Ansvar.

Og det er altså i de store chatgrupper, at det ulovlige indhold florerer.

Fra den 17. februar er det meningen, at lovgivningen skal gælde for alle platforme – men her er skilningen mellem, hvem der er de store og de små medier stadig et spørgsmål.

Derfor er det endnu uvist, hvorvidt EU-lovgivningen vil gælde for Telegram fra den 17. februar.

- De værktøjer, vi mangler, er en selvrapportering, hvis man selv er ude for noget ulovligt eller ser noget ulovligt, siger Ask Hesby. Det er, som det ser ud lige nu, nemlig ikke en mulighed.

Et svært medie

Christel Schaldemose, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, har igennem TV 2 Fyn set flere af de videoer, der florerer i fynske grupper på Telegram. Hun kalder dem direkte bekymrende og skræmmende.

- Vi har fået en god lovgivning i EU, som gør, at når sådan noget indhold bliver opdaget, bliver det ulovlige taget ned. Der er kommet mere kontrol med nogle af platformene. Telegram er en særlig situation, fordi de ikke er helt så store endnu, og fordi de ikke selv ser sig som en platform, siger Christel Schaldemose.