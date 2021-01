Nye fejl med låse: Transportordførere kræver handling i sag om fejl på lommevogne

Transportordførere på tværs af flere partier i Folketinget undrer sig højlydt over, hvordan det kan lade sig gøre, at der, som TV 2 Fyn kunne afsløre, har været seks nye tilfælde, hvor gods ikke har været spændt korrekt fast til såkaldte lommevogne.

- Jeg synes, det er meget alvorligt, og det er meget kritisabelt, at vi har fået at vide, at der er en masse tilfælde af episoder med lommevogne, som egentlig kunne have endt i meget alvorlige ulykker. Det skal vi selvfølgelig undgå. Lige nu skal vi have svar på, om det her er noget, der handler om den her type lommevogn, hvor den her type lås lukkes, eller om det handler om den virksomhed (DB Cargo, red.), som har stået for denne her transportform, siger Anne Valentina Berthelsen, der er transportordfører for SF.

Læs også Nye sager om godsvogne bekymrer pendlerformand

Meldingen kommer, efter at TV 2 Fyn søndag kunne fortælle, at DB Cargo havde indberettet yderligere seks tilfælde, hvor de har konstateret, at lastbiltrailere på lommevogne ikke havde været låst korrekt fast. Hændelser, som Trafikstyrelsen ikke havde hørt om selv før for ganske nylig.

Det skyldes, at DB Cargo har registreret hændelserne som "små hændelser". DB Cargo skulle i går redegøre for hændelserne over for Trafikstyrelsen.

Det var netop en ikke-låst lastbiltrailer på en lommevogn, som var skyld i dødsulykken på Storebæltsbroen i januar 2019, hvor otte personer blev dræbt, da en lastbiltrailer blæste af en lommevogn og endte i siden på et lyntog med passagerer, der passerede i samme øjeblik.

Overrasket over mindste slinger

Heller ikke Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er tilfreds med, at der har været yderligere seks tilfælde.

- Det er dybt bekymrende set i lyset af den rædselsfulde ulykke, der skete for to år siden. Jeg undrer jeg mig meget over, at der kan være seks hændelser, hvor ingen griber ind, når der er åbenlys risiko for, at der sker en ny ulykke. Jeg har en fortid i Forsvaret, og det er der en klar regel: Hvis der sker et brud på sikkerhedsbestemmelserne eller bare tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne, så har man pligt til at gribe ind, siger Kristian Pihl Lorentzen (V).

Det er jeg faktisk rystet og forfærdet over, fordi katastrofen på Storebæltsbroen var så slem, som det nu kunne være. Det må vi jo garantere, at det aldrig kan ske igen Rasmus Helveg Petersen, transportordfører, Radikale Venstre

Venstres transportordfører bliver støttet af Rasmus Helveg Petersen, der er transportordfører for Radikale Venstre. Han er rystet over, at der kan være problemer med lommevogne igen.

- Det er jeg faktisk rystet og forfærdet over, fordi katastrofen på Storebæltsbroen var så slem, som det nu kunne være. Det må vi jo garantere, at det aldrig kan ske igen, og derfor er jeg også overrasket over, at der er den mindste slinger med lige præcis det problem igen, siger Rasmus Helveg Petersen (RV).

Briefing i Transportministeriet

Onsdag er kredsen af transportordførere inviteret til en briefing i Transportministeriet, hvor Havarikommissionen for Jernbaner skal orientere om den seneste episode fra forrige uge, hvor en trafikant den 13. januar opdagede, at en trailer ikke sad korrekt på en lommevogn, da den passerede Storebælt.

Trafikanten fik alarmeret politiet, der fik stoppet toget. Efter en indledende undersøgelse konkluderede Havarikommissionen, at episoden kunne have ført til en alvorlig ulykke under andre omstændigheder, kommissionen besluttede derfor at iværksætte en formel undersøgelse.

Ved episoden den 13. januar var der tale om en nye type lommevogn og en lås, der har en anden konstruktion end ved dødsulykken i januar 2019. Foreløbige undersøgelser fra Havarikommisionen peger på, at låsen kan gå op med det rette træk, selvom den er smurt, vedligeholdt og låst som den skal.

- Jeg ved ikke endnu, hvad næste skridt er, for det kommer an på, hvad jeg får at vide (på briefingen i Transportministeriet, red.). Jeg kan garantere for én ting, og det er, at jeg ikke slipper denne her sag igen, før vi er fuldstændig trygge i maven på, at alt er i orden, for det skal det være, siger Rasmus Helveg Petersen.

Nedsat hastighed på Storebælt

Mandag foreslog næstformanden i Dansk Jernbaneforbund, at man nedsatte hastigheden for tog over Storebælt ved visse vindstyrker.

Forslaget mener Dansk Folkepartis transportordfører, at man skal overveje, på grund af de seks yderligere hændelser, der nu er kommet frem.

- Vi er nødt til, i hvert fald på den korte bane, at stille nogle krav til nedsat hastighed i forhold til, at vi har en sag, der kører, og hvor der hos Trafikstyrelsen er en dialog mellem DB Cargo og andre om at få undersøgt, hvad deres egenkontrol er, og hvad der er Trafikstyrelsens kontrol? Hvilke godkendelsesprocedurer er der? Og alle de der spørgsmål, der selvfølgelig burde have været, har været rejst også i disse seks konkrete tilfælde, siger Hans Kristian Skibby, der er transportordfører for Dansk Folkeparti.

Læs også Skærpet tilsyn på vej: I seks nye tilfælde var godsvogne ikke spændt korrekt

Politikere efterspørger mere kontrol

Alle de seks nye episoder, hvor lommevogne ikke har været lås korrekt, stammer fra godstransportfirmaet DB Cargo, som står for omtrent halvdelen af al godstransport på jernbaner i Danmark.

Nu vil politikerne have mere kontrol på området. Trafikstyrelsen fortalte i en e-mail til TV 2 Fyn i sidste uge, at den havde lavet 14 kontroller på området i 2020.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at sætte en større kontrolindsatsen ind, fordi der kan være et problem, som ikke drejer sig om selve vognen, men som drejer sig om, hvordan den bliver monteret, og hvordan den bliver sikkerhedsgodkendt. Det skal vi ind og kigge på og sørge for, at det bliver gjort ordentligt, så problemet ikke opstår med andre typer vogne og andre virksomheder, siger transportordfører for SF, Anne Valentina Berthelsen.

Og netop forslaget om mere kontrol med sikkerheden på jernbaner bliver bakket op af Venstres transpordfører.

- Øjensynligt virker proceduren jo ikke, og derfor er vi nødt til at stramme op. Vi er også nødt til at stramme op med tilsynet af jernbaneoperatørerne, der kører med de her vogne, og i det hele taget forsikre os, at det her ikke kan gentage sig. Det skal være sådan, at man kan sætte sig ind i et tog og være forvisset om, at sikkerheden er fuldstændig i top, siger Kristian Pihl Lorentzen.