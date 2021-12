Nye lønkompensationer: - Ukrudt forgår ikke så let, Boggies består

Lønkompensationerne kommer til at hjælpe de virksomheder, som lukkes eller delvis lukkes som følge af restriktionerne. Det er glæder Tommy Andersen, der er indehaver af Boggie Dance Café, bedre kendt som Boogies.



- Det betyder jo meget for personalet. De har i et par dage frygtet for fremtiden med deres job og løn. Min fornemmelse er, at personalet er meget glade for aftalen, og så er vi glade - for dem kan vi jo ikke undvære, fortæller Tommy Andersen fra Boogies.

For et sted som Boogies betyder det meget at kunne fastholde deres personale. Derfor giver lønkompensationerne en god tryghed for Tommy Andersen.