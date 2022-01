Nye oversvømmelser på vej mod Fyn

Men ifølge TV 2 Vejret slipper Fyn ikke med det. Fredag forventes der nemlig stigende vandstand ved de alle de syddanske kyster.

TV 2 Vejrets seneste prognose for Assens viser, at vandstanden vil kulminere sent fredag eftermiddag med omkring 115 centimeter over det normale.

Det kan give lokale oversvømmelser.

På TV 2 Vejrets kort (se herunder) kan man aflæse, at prognosen for fredag eftermiddag er en vandstand på mellem 90 og 120 centimeter over det normale - det gælder for kysterne syd for Lillebæltsbroen og kysterne syd for Nyborg.

Det er kun en uge siden, at der sidst blev varslet forhøjet vandstand på Fyn. Her gik vandet blandt andet over sine bredder i Kerteminde. Se billeder her.