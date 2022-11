Nye partier øger tvivlen hos vælgerne: - Det er jo et krævende job at være vælger, siger valgforsker

Desuden er der også hele tre nye partier i spil. Det gælder Moderaterne, Danmarksdemokraterne og ikke mindst Frie Grønne.

Det giver endnu en opgave for vælgerne i at forstå disse nye partier også. Her er Moderaternes projekt at danne en bred regering hen over midten, og det er endnu en faktor at forholde sig til.

- Vi har et parti, der er dedikeret til ideen om den brede regering, og det er Moderaterne. De siger også, at de ikke tilhører nogle af de to kendte blokke (rød og blå blok, red.), siger han og fortsætter:

- Det kan give øget tvivl og tøven for vælgerne, om hvorvidt de har lyst til at stå på Moderaternes projekt, og hvad det i givet fald kan føre med sig.

Et krævende job

Tvivlen bunder ikke kun i mange partier på stemmesedlen. Vælgerne skal samtidig også forholde sig til de politiske mærkesager og ikke mindst statsministerkandidaturen.

- Vi diskuterer sundhedsvæsen, klima og inflation. Der er mange forskellige spørgsmål i luften, og der kan for den enkelte vælger være andre ting, som ikke når den nationale dagsorden.

- Det er jo et krævende job at være vælger, for man skal jo få flettet alle sine politiske holdninger sammen og finde ud af, hvor det bedste match er, siger professor Rune Stubager.

I alt er 4.270.774 vælgere stemmeberettiget til folketingsvalget 1. november.



Stadig i tvivl? Du kan stadig nå at tage den store kandidattest og se, hvem af de fynske kandidater du er mest enig med.