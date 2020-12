Se med live: Statsministeren holder pressemøde klokken 18

Statsminister Mette Frederiksen (S) indkalder til pressemøde klokken 18 onsdag aften. Pressemødet vil handle om den nuværende covid-19-situation i Danmark.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Du kan følge pressemødet i artiklen her fra kort før klokken 18.

Højeste antal smittede

Onsdagens smittetal viser, at 3.692 danskere det seneste døgn er testet positiv for covid-19. Det er det højeste antal smittetilfælde i Danmark under hele pandemien.

Samtidig er antallet af indlagte med coronavirus nu tæt på niveauet i april. Antallet af dødsfald er det højeste siden starten af maj. Det viser tal fra Statens Serum Institut, SSI.

Det forventes, at Mette Frederiksen på pressemødet vil præsentere en række nye restriktioner, men det er fortsat uvist, hvilke der er tale om.

Løbende restriktioner

De seneste uger er regeringen løbende kommet med nye restriktioner, i takt med at smitten med covid-19 har spredt sig hastigt.

Onsdag i sidste uge blev 38 kommuner - herunder Odense - delvist lukket ned. To dage senere ramte det yderligere 31 kommuner, hvor blandt andet Middelfart blev inkluderet. Tirsdag blev den delvise nedlukning så rullet ud til hele landet.

Det betyder, at elever i femte klasse og op skal onlineundervises, barer og restauranter er lukkede - spisesteder kan dog sælge takeaway - ligesom kultur- og idrætstilbud er lukkede.

