Nye restriktioner sætter bryllupsfest på prøve: - Det er enormt frustrerende

- Det er enormt frustrerende.

Sådan siger Katrine Leth Svendsen om de nye restriktioner, der fredag blev meldt ud af sundhedsminister Magnus Heunicke i forsøget på at bremse coronavirussens udbredelse i Danmark.

Om under et døgn skal hun nemlig med sin kommende mand Morten, og derfor er det noget af en skruebold pludselig at skulle forholde sig til nye restriktioner.

- Coronaen er en slem størrelse, og vi skal allesammen vise samfundssind og tage hensyn, og det synes vi også, vi har forsøgt at gøre. Vi har planlagt et bryllup efter de retningslinjer, der blev meldt ud i fredags, siger hun.

Læs også Restriktioner forlænges til og med 18. oktober

På fredagens pressemøde kom det frem, at regeringen forlænger de allerede eksisterende restriktioner indtil 18. oktober. Samtidig blev det meldt ud, at private arragementer såsom bryllupper og fødselsdage fra lørdag klokken 12 også vil være omfattet af det forbud, der betyder, at maksimalt 50 mennesker må være forsamlet.

For Katrine Leth Svendsen betød det, at hun med under 24 timer til sin bryllupsdag skulle finde frem til, hvilke gæster der så alligevel ikke skulle med til festen.

- Det er enormt frustrende at stå med under 24 timer til vores store dag og få lagt nogle nye restriktioner nedover festen, siger hun til TV 2 Fyn.

- De gæster, vi har inviteret med, er jo nogen, der betyder noget, og det er nogen, vi gerne vil have med til vores helt store dag, så det er frustrerende, at vi skal sortere nogle fra, siger hun.

Tiltaget fra regeringen blev på fredagens pressemøde forklaret med, at det i høj grad er private fester, der driver smitten. Blandt andet blev det fremhævet, at sundhedsmyndighederne har set eksempler på, at op til 60 personer er blevet smittet til én enkelt fest.

Selvom de nye restriktioner er kedelige nyheder for Katrine Leth Svendsen, så er hun optimistisk inden den store dag.

- Det påvirker enormt meget, men i morgen, når vi står der, så er det stadigvæk vores bryllupsdag, og det bliver helt fantastisk, siger hun.