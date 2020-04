Nye retningslinjer for frisører: Mere afstand og ekstra rengøring

Frisører skal vænne sig til større afstand mellem kunderne og gøre ekstra grundigt rent. Det fremgår af nye retningslinjer fra Styrelsen For Patientsikkerhed, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

- Vi skal selvfølgelig genåbne på en ansvarlig måde, så både kunderne og medarbejdere kan være trygge. Derfor har vi udarbejdet retningslinjer, så virksomhederne ved, hvordan de bør indrette sig, og vi andre kan gå til frisøren med ro i maven, siger Erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter forud for genåbningen af liberale erhverv som frisører, massører og tatovører mandag.

På et pressemøde søndag eftermiddag sagde erhvervsministeren blandt andet, at der skal gøres ekstra grundigt rent i butikslokaler og på dankortautomater. Derudover påpegede han, at man også skal blive væk fra frisøren, hvis man oplever symptomer på coronavirus.

- Til alle os, der snart skal være kunde hos frisøren. Vi skal også blive hjemme, hvis vi skranter, sagde Simon Kollerup.

Se de nye retningslinjer via linket her.

Frisører kan overveje visir

Søndag skrev Sundhedsstyrelsen i et notat, at frisører for eksempel kan overveje at bruge visir eller maske, hvis de har tæt kontakt til kunder i mere end femten minutter.

Også tatovører og massører er fysisk tæt på kunderne, men de er ikke nødvendigvis tæt på personens ansigt.

Derfor kan massører eksempelvis bede kunden om at vende sit hoved nedad på briksen, mens tatovører kan bede kunden om at vende ansigtet væk. Det fremgår af notatet.

- I mange af de erhverv, der åbner igen, er der mange ydelser og behandlinger, som ikke kan udføres uden tæt kontakt, siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Frisøren kan jo ikke ordne øjenbryn eller skæg uden at stå ansigt til ansigt, og det samme gælder social- og sundhedsassistenten, der skal hjælpe den ældre med mundhygiejne, eller ved visse undersøgelser hos for eksempel lægen eller optikeren.

- Fordi vi er i en situation, hvor vi forventer et stigende smittetryk af en virus, som de fleste af os er modtagelige for, så kan det i en overgangsperiode være nødvendigt med ekstra beskyttelse, siger han.

Han understreger samtidig, at rådene kun gælder for personer uden symptomer, da det stadig er "utroligt vigtigt", at man bliver hjemme hos sig selv ved lette luftvejssymptomer.