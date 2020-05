Nye retningslinjer i tog og busser: - Det er et meget stort ansvar

Når fynske pendlere mandag træder ind i togene, bliver det med nye retningslinjer.

Ifølge retningslinjerne må passagere nu godt sidde side-om-side, hvis de har ansigtet vendt i samme retning. Tidligere har det ikke været tilladt.

De nye retningslinjer bekymrer Frej Jensen, der er pendlerrepræsentant i Nyborg Pendlerklub.

- Den største udfordring er nok, at man ikke må kigge ud af vinduet eller gebærde sig, som man normalt gør i togene, forklarer han.

Pendlerrepræsentanten mener, at man med de nye retningslinjer stiller store krav til passagerer i busser og tog.

- Det er problematisk at give passagerne et ansvar, som jeg synes er et meget, meget stort ansvar.

- Jeg kan være i tvivl, om det er et ansvar, som passagererne egentlig er voksen, fortsætter han.

De nye retningslinjer skal sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten i tog og busser, der på grund af coronavirus har kørt med færre passagerer.

Det siger de nye retningslinjer Som udgangspunkt skal man holde en meters afstand

Der kan være flere situationer, hvor det er umuligt at sikre mindst en meters afstand mellem personer. Det kunne eksempelvis være i tog eller busser. Her anbefalerSundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under en meter.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter som for eksempel i den kollektive transport.

Derudover bør man undgå at rejse i myldretid og tage cyklen, hvis det er muligt

Skift i tankegang

Ifølge Frej Jensen markerer de nye retningslinjer et markant skifte i forhold til andre corona-retningslinjer i samfundet.

- Vi har lært at holde afstand til hinanden ude i det åbne rum. Nu skal vi til at lære noget nyt, og det er en helt anden grad af detaljer, vi skal til at være opmærksom på, mener pendlerrepræsentanten, der fremhæver at afstandskravet stadig er gældende i eksempelvis supermarkedet.

Han mener, at særligt kravet om at passagerer, der sidder tæt, skal kigge i samme retning kan blive svært at overholde.

- Man skal nærmest bevægelses-koordinere med hinanden, så man ikke kigger på hinanden. Jeg tror, det er et alt for stort ansvar at give til den enkelte passager, siger han og tilføjer:

- Men man skal selvfølgelig følge myndighedernes retningslinjer.

Formand: Gør som EU-kommissionen anbefaler

I stedet for at tvinge passagerer til at kigge i samme retning, så Frej Jensen gerne, at man fulgte europakommissionens guidelines.

De lægger blandt andet op til brug af mundbind i den kollektive trafik som tog, busser og fly.

- Jeg synes, det er tid til, at vi får en seriøs diskussion om mundbind, mener han.

Fra mandag indfører SAS krav om, at alle passagerer over seks år skal bære ansigtsmaske om bord på flyene.