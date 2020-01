Nye retningslinjer på vej: Gå til lægen, før du bliver gravid

Ønsket om en god fødsel og et velskabt barn har størst chance for at gå i opfyldelse hos kvinder, der lever sundt.

Ikke bare i graviditeten, men også før sædcelle og æg finder hinanden.

Sundhedsstyrelsen vil med nye retningslinjer tilbyde alle kvinder mellem 18 og 30 år en rådgivende samtale hos lægen. Den skal finde sted, når kvinden er begyndt at overveje at blive mor, men inden hun bliver gravid.

Rygning, alkohol og overvægt er blandt de emner, som den praktiserende læge skal tale med kvinden om.

Retningslinjerne er i øjeblikket i høring hos eksperter i graviditet og fødsel.

Kan mindske risici

På fødegangen på OUH hilser Bjarne Rønde Kristensen forslaget velkommen. Han er ledende overlæge på Gynækologisk Obsterisk afdeling.

- Ved at forberede kvinden forud for graviditeten, så kan vi opnå dels, at hun bedre kan blive gravid, og vi kan også opnå, at graviditet og fødsel går nemmere, og at de følger, som der kan være hos et spædbarn, bliver meget bedre - altså at risikoen for sygdommer bliver langt mindre.

En af de ting, man ved samtalerne vil kunne arbejde med, er at hjælpe overvægtige kvinder til at tabe sig inden graviditeten. At være gravid som overvægtig kan ifølge overlægen medføre adskillige komplikationer.

- Børn, der bliver født af overvægtige, er selv alt for store ved fødslen, og det giver en lang række komplikationer i barnealderen og senere i livet, siger Bjarne Rønde Kristensen.

Ifølge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen bliver der især flere ekstremt overvægtige gravide.

I løbet af de seneste fire år er antallet af gravide med et bmi over 40 steget med godt 30 procent.