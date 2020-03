Nye tal: 2.705 flere ledige fynboer under corona-krisen

Helt nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser nu, at ledigheden på Fyn er steget med 23,8 procent siden corona-krisens start.

Det tal svarer til lidt under landsgennemsnittet.

I alt 2.705 er blevet tilmeldt som nye ledige fratrukket dem, der er kommet i job siden 8. marts i år.

I sidste uge viste tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at forholdvis få fynboer er sendt i arbejdsfordeling, og der var ikke anmeldt massefyringer.

Fra onsdag i denne uge er det imidlertid blevet muligt at sende medarbejderne hjem med lønkompensation. Hvordan disse tal fordeler sig på regionerne, er ikke opgjort.

Det forventes at cirka 50.000 danske virksomheder vil bruge ordningen, der kan søges igenem Erhvervsstyrelsen.

Ledighedstal fordelt på fynske kommuner

I forbindelse med offentliggørelsen af ledighedstallene, har det fynske arbejdsmarkedsråd offentliggjort en række initiativer, der skal opkvalificere de ledige, mens de er hjemme.

Varslingspuljen er netop forhøjet med ti millioner kroner og kan bruges til at afbøde større fyringer.

- Vi opfordrer virksomheder til at benytte de muligheder, der er for opkvalificering af medarbejdere via online-kurser som et alternativ til hjemsendelse og afskedigelser, siger formand for arbejdsmarkedsrådet på Fyn, Stig Møller.

Hos det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Fyn, er der igangsat en afdækning af de online-kurser, som kan benyttes, og listen vil dagligt blive opdateret.

Stigning i antal ledige 8.-26. marts hele landet: - Hele landet: 31.763 (stigning på 24,1 procent). - Vestjylland: 1.641 (stigning på 27,4 procent). - Nordjylland: 3.908 (stigning på 25,3 procent). - Hovedstaden: 10.729. (stigning på 25,1 procent). - Fyn: 2.705. (stigning på 23,8 procent). - Sjælland: 4.037 (stigning på 23,4 procent). - Bornholm: 229 (stigning på 23,0 procent). - Sydjylland: 3.535 (stigning på 22,7 procent). - Østjylland: 4.881 (stigning på 21,9 procent). Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen

Der arbejdes også med et lokalt fynsk initiativ målrettet hotel- og restaurationsområdet, hvor de ansatte medarbejdere er tilmeldt undervisning inden for almene kompetencer, men også mere fagspecifikke kurser rettet mod branchen.

RAR Fyn vil i den kommende tid følge udviklingen inden for alle brancher tæt.

- Vi oplever, at uddannelsesudbyderne arbejder ihærdigt på at omlægge relevante AMU-uddannelser til fjernundervisningsforløb. Det er vores opfattelse, at der er vilje til at finde løsninger, og at alle er parate til at træde tættere sammen for at løfte udfordringerne i fælleskab, siger Stig Møller.