Nye tal viser udviklingen i trafikdrab på Fyn

Vejdirektoratet har onsdag offentliggjort deres årlige rapport for trafikulykker, som på landsplan viser, at færre er kommet til skade, og at antallet af trafikdræbte er på niveau med gennemsnittet for de fem foregående år.

Dykker man ned i de fynske tal er udviklingen en anden. I 2022 var der registreret 1.401 ulykker på Fyn, hvoraf 13 blev dræbt og 186 personer kom til skade.

I 2023 var der 1.443 ulykker med 193 tilskadekomne personer og syv dræbte. Analyser viser, at selvom flere har været involveret i en trafikulykke på Fyn, så er færre blevet dræbt i 2023 sammenlignet med 2022.