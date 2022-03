Nye uddannelser til Fyn: Aftale om udflytninger på plads

Uddannelsen blev godkendt i 2021 og forventes at kunne starte op i 2022, hvor der er afsat 6,1 millioner kroner til etablering af uddannelsen.



Hos Syddansk Universitet tilføres der ifølge aftalen ti millioner kroner til at understøtte udflytning til de allerede eksisterende campusbyer Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

En god økonomisk aftale

Det er regeringen, der sammen med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne er blevet enige om, hvordan udflytningsaftalen fra juni 2021 i praksis skal føres ud i livet frem mod 2030.



Tillægsaftalen udmønter den politiske aftale 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark', som et bredt flertal sidste sommer indgik for at tage politisk ansvar for, at der i de kommende år – hvor faldende ungdomsårgange vil betyde lavere rekrutteringsgrundlag for de videregående uddannelser – fortsat er gode uddannelsesmuligheder i hele landet, lyder det i pressemeddelelsen fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

Økonomien i aftalen er forbedret, og 41 uddannelsesinitiativer i hele landet får i alt 805 millioner kroner i ekstraordinære etableringsmidler.