Nyeste folketal: Middelfart overhaler Odense

Således viser tallene for første kvartal 2011 sammenlignet med samme kvartal i indeværende år, at Odense har haft en vækst på 8,02 procent, mens folketallet i Middelfart i samme periode er vokset med 3,75 procent.



Sammenlignes de to kvartaler for de seneste fem år er procenttallene 2,41 for Odense og 2,62 for Middelfart.

I faktiske tal er der ifølge Danmarks Statistik tale om en fremgang på 1.023 personer i Middelfart, mens der i perioden er kommet 4.946 flere borgere i Odense Kommune.

Middelfart har tre ting

At Middelfart vokser forholdsmæssigt mest, kan der være nogle simple forklaringer på, siger lektor Pia Heike Johansen på Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

Hun nævner således tre årsager: Middelfart har valgt at orientere sig mod Trekantområdet, kommunen har en god infrastruktur og ligger, måske ikke mindst, naturskønt.



- Man har valgt at udbygge byen i naturskønne områder, samtidig med at det er nemt at komme ud af Middelfart med få minutter til motorvejen og gode togforbindelser, giver Pia Heike Johansen som forklaringer.