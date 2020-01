Nyt betalingsanlæg indvies: Flere ekspresbaner skal hjælpe dig hurtigere over Storebælt

Snart bliver det hurtigere at komme over Storebæltsbroen - især hvis du har brobizz eller nummerpladebetaling.

Mandag 13. januar indvies det nye betalingsanlæg på Storebæltsbroen. Det betyder flere ekspresbaner til dem, der bruger automatisk betaling, og dermed en hurtigere rejse.

Det gamle betalingsanlæg var 20 år gammelt, og implementeringen af ny teknologi har heller ikke været helt fejlfri.

Læs også Fejl på Storebæltsbroen rettet

Flere bilister blev opkrævet forkert i den automatiske betaling. En fejl på betalingsanlægget på Storebæltsbroen resulterede i, at nogle bilister, især i mindre biler, blev opkrævet for mange penge for at køre over broen. Den fejl er rettet.

- Fejlen er nu fundet og løst. I betalingsanlægget er det marginaler, der afgør, om en bil klassificeres som en lille bil under tre meter eller som en almindelig personbil, forklarer Palle Nygaard, driftsleder for Storebælts betalingsanlæg på Storebælts hjemmeside.

Stigende mængde trafik

Opgraderingen af teknologien i betalingsanlægget har været nødvendig for at sikre, at Storebæltsbroen også i fremtiden kan håndtere den stigende mængde trafik. Samtidig vælger flere rejsende den automatiske betaling i form af enten brobizz eller nummerpladebetaling.

Læs også Betalingsanlæg på Storebæltsbroen har opkrævet for mange penge for nogle bilister

Derfor bliver de såkaldte ekspresbaner udvidet fra fire til seks baner, og hastigheden sættes op fra 30 kilometer i timen til 50 kilometer i timen.

Driftsleder Palle Nygaard forventer at ændringen vil medvirke til at reducere ventetiden for de rejsende på Storebælt.