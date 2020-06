Nyt busselskab: Tag til hovedstaden for 100 kroner

Snart bliver det muligt at komme fra Odense til enten Aarhus eller København for kun 75 kroner per tur.

Det sker, når selskabet Lynbussen 19. juni lancerer det nye busselskab Lynbussen, der får to fjernbusruter på tværs af Danmark.

- Returbilletten kan bruges i op til tre måneder, så den koster 75 kroner uanset, om du køber den fem uger før eller på dagen foran døren, siger direktør i Lynbussen, Steen Petersen til TV 2/Fyn.

København før 08.00 med et rundstykke

Steen Petersen har over 40 års erfaring med bus og taxa-kørsel og ser frem til at få gang i Lynbussen, hvor der lægges masser af planer for ruterne.

Efter sommerferien håber han at kunne sætte en bus ind fra Svendborg via Odense til København, så passagererne stiger på bussen i Svendborg 5.30 og er fremme inden klokken otte. Og så kan man se frem til morgenmad på bussen.

- Jeg er selv b-menneske, og jeg ved, hvordan det er at stå op klokken 4 og skulle med bussen. Så derfor vil man få et rundstykke på turen, forklarer Steen Petersen.

Han fortæller, at et månedligt pendlerkort fra Svendborg til København vil koste 2750 kroner med Lynbussen, mens et tilsvarende kort med DSB koster 3660 kroner.

Hjælp med ruten

Lynbussen får et koncept, hvor kunderne selv kan bidrage aktivt til rutenettet.

- Kunderne har mulighed for at udtrykke deres ønsker til ruter og afgangstider, samt tilmelde sig en rute, siger Steen Petersen.

Derefter vil Lynbussen oprette en rute, der passer til kundens ønske. Her skal maksimalt betales 200 kroner per rejse.

Mulige ruter med otte ugers opstart Odense-Hjallese-Årslev-Ringe-Kværndrup-Kirkeby-Svendborg-Vindeby-Rudkøbing-Spodsbjerg.

Esbjerg-Varde-Grindsted-Sønderomme-Sønder-Felding-Kibæk-Herning-Sunds-Karup-Viborg-Bjerregrav-Møldrup-Aalestrup-Aalborg.

Esbjerg-Tjæreborg-Bramming -Gredstedbro-Ribe-Hviding-Rejsby-Brøns-Skærbæk-Bredebro-Løgumkloster-Tønder.

Aalborg-Hobro-Randers-Aarhus

Holstebro-Aulum-Herning-Brande-Middelfart-Odense

Viborg-Kjellerup-Silkeborg-Middelfart-Odense

Sønderborg-Aabenraa-Haderslev-Christiansfeld-Kolding-Middelfart-Odense Se mere

For nu er der planlagt to fjernbusruter. Rute et forbinder Aarhus og København. Rute to forbinder Esbjerg og København. Begge ruter kommer til at køre fra klokken 09.00 til klokken 21.00.

Bussen kommer til at holde ved Ørbækvej i Odense, hvor også Flixbus stopper.

Klar til start

Da Steen Petersen fra 1971 til 1973 gik på ungdomsuddannelse mellem Viborg og Skive, skulle han og klassekammeraterne med de blå busser for at komme frem. Det var ret dyrt, og derfor begyndte den unge Steen Petersen at undersøge alternativer til den kollektive trafik.

På den måde blev både interessen for busserne og en fair pris grundlagt, og det har han taget med sig ind i det nye selskab.

- Alle uanset økonomi skal have rådighed til at rejse i Danmark. Kunden skal kende billetprisen, allerede før der bestilles, for ingen skal føle sig snydt, fordi man bestiller sin billet senere end andre, fortæller han.

Selskabet tager maksimalt 200 kroner for at foretage en fjernbusrejse på mindst 75 km, mens en rejse på hovedruterne højest vil koste 300 kroner for en returbillet.

Han glæder sig til at få gang i rutekørslen i næste uge.

- Jeg er fortrøstningsfuld, og busserne står klar. Så fra fredag i næste uge kan vi proppe 78 passagerer i busserne, siger Steen Petersen.